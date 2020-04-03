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إسرائيل: 37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود في تلّ أبيب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
إسرائيل: 37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود في تلّ أبيب

كل الوطن – الرياض:

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مدينة “بني براك” للمتشددين اليهود في تل أبيب، في حين وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7030، وعدد الوفيات إلى 37 في عموم إسرائيل.

وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد منعت الشرطة، بمساعدة وحدات كوماندوز وعناصر من الجيش الإسرائيلي، الدخول إلى مدينة “بني براك” والخروج منها بسبب تفشي وباء كورونا، بينما تم السماح للمتشددين اليهود بالخروج من منازلهم في حالات الضرورة مثل شراء الدواء والغذاء.

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وقد وصل عدد المصابين في مدينة “بني براك” إلى 900 في آخر إحصائية.

ونصبت الشرطة 60 حاجزا حول مدينة بني براك منذ ساعات الفجر، ودفعت بحوالي ألف شرطي للمدينة في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
ويسمح القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية للشرطة بفرض الإغلاق لمدة أسبوع قابلة للتمديد حتى 21 يوما.

كما طالب مدير عام الصحة في إسرائيل بتطبيق قرار الإغلاق على منطقة “العاد”، وهي بلدية دينية على بعد 25 كيلومترا شرق تل أبيب قرب “راس العين” يبلغ عدد سكانها أكثر من 44 الف متدين، وفيها أكثر من 100 مصاب بالفيروس.

وكان اليهود المتشددون أبدوا استهزاء بإجراءات الحكومة الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، حيث رفضوا تطبيقها، ما دفع الشرطة إلى استخدام القوة معهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377360

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