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وسط تواجد أمني.. سكان المدينة المنورة ملتزمون بقرار منع التجوّل على مدى 24 ساعة (صور)

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-03T13:44:43+03:00
2020-04-03T14:05:04+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : منذ 21 دقيقة
وسط تواجد أمني.. سكان المدينة المنورة ملتزمون بقرار منع التجوّل على مدى 24 ساعة (صور)

المدينة المنورة –  واس:

رصدت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بتنفيذ قرار منع التجول على مدى “24” ساعة يوميا، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ووثقت عدسة “واس” خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الكثيف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواجهة جائحة فيروس “كورونا” وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.

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يشار إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي انطلاقا من جهود الدولة – أيدها الله – لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد لاحتوائه والحد من تداعياته، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وتوفير أعلى معايير الوقاية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377364

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