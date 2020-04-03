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بريطانيا تحدد الموعد النهائى لذروة تفشي كورونا في البلاد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
بريطانيا تحدد الموعد النهائى لذروة تفشي كورونا في البلاد

كل الوطن-  وكالات: حددت بريطانيا الموعد النهائي لذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” في البلاد.

وصرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، صباح اليوم الجمعة، بأن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة المقبلة. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

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وقال هانكوك إن ذروة كورونا ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، وتحديدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أنه شدد على أن هذا الأمر يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن حالات الإصابة في بريطانيا وصلت إلى 33718 حالة، وسجلت 2921 حالة وفاة.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377374

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