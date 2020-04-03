بريطانيا تحدد الموعد النهائى لذروة تفشي كورونا في البلاد

كل الوطن- وكالات: حددت بريطانيا الموعد النهائي لذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” في البلاد.

وصرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، صباح اليوم الجمعة، بأن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة المقبلة. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وقال هانكوك إن ذروة كورونا ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، وتحديدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أنه شدد على أن هذا الأمر يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن حالات الإصابة في بريطانيا وصلت إلى 33718 حالة، وسجلت 2921 حالة وفاة.