“أوبك+” تبحث إمكانية خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا

وقال المصدر لـ”سبوتنيك“، إن “الحديث يدور حول 10 ملايين برميل. ولكن لا يزال غير معروف كيف سيتم توزيع الحصص. وهناك عدد من الدول الجديدة التي تريد الانضمام إلى الصيغة، كل هذا ستتم مناقشته في الاجتماع”.

وسبق أن قالت مستشارة وزير الطاقة الأذربيجاني، زامينا علييفا، لوكالة “سبوتنيك“، إنه “من المقرر عقد اجتماع “أوبك+” في 6 أبريل الجاري بصيغة مؤتمر عبر الفيديو، وستتم مناقشة “وثيقة التعاون” الجديدة”.

ويشار إلى أن دول “أوبك+” لم تتوصل يوم 6 آذار/مارس الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده. وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل.