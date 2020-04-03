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“أوبك+” تبحث إمكانية خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“أوبك+” تبحث إمكانية خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: أعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن اجتماع “أوبك+” للدول المنتجة للنفط في 6 نيسان/أبريل، سيبحث خطط إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، ولا يوجد تخصيص حصص حتى الآن، وقد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة “أوبك+”.

وقال المصدر لـ”سبوتنيك“، إن “الحديث يدور حول 10 ملايين برميل. ولكن لا يزال غير معروف كيف سيتم توزيع الحصص. وهناك عدد من الدول الجديدة التي تريد الانضمام إلى الصيغة، كل هذا ستتم مناقشته في الاجتماع”.

وسبق أن قالت مستشارة وزير الطاقة الأذربيجاني، زامينا علييفا، لوكالة “سبوتنيك“، إنه “من المقرر عقد اجتماع “أوبك+” في 6 أبريل الجاري بصيغة مؤتمر عبر الفيديو، وستتم مناقشة “وثيقة التعاون” الجديدة”.

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ويشار إلى أن دول “أوبك+” لم تتوصل يوم 6 آذار/مارس الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده. وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل.

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وكانت أسعار النفط قد انخفضت في آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، بمقدار مرتين تقريبا.

وينظر إلى هذه الصفقة، التي تشارك فيها دول أوبك ودول من خارجها، والمستمرة منذ بداية عام 2017، على أنها أصبحت قاعدة ليس فقط للتعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، فحسب، بل لتقارب البلدان وتطوير شراكتها الاستثمارية في مختلف المجالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377387

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