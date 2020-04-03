حكاية الفيديو المتداول لافتتاح جلسة الكونغرس الأمريكي بقراءة القرآن؟

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: حظي فيديو نشرته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تقول إنه لافتتاح جلسة للكونغرس الأمريكي بقراءة آيات من القرآن بعد انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

شارك عشرات الآلاف هذا الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الأمريكيّ جالسا بجانب زوجته على مقعد وسط حضور في قاعة خلال احتفال رسميّ على ما يبدو، فيما تُسمع تلاوة آية من سورة الحُجُرات تليها ترجمة باللغة الإنكليزيّة.

وجاء في النصّ المرافق للمنشور الذي نشرته الصفحة:

“في الكونغرس الأمريكي تمت قراءة آيات من القرآن الكريم بنيّة التخلص من مرض كورونا”. وحظي الفيديو بأكثر من 16 ألف مشاركة عبر هذه الصفحة إضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى.

Video Player [vid id="M46zbvsd6J8" source="youtube"]

وتشهد الولايات المتحدة حاليا وضعا صحيا خطيرا مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ فيها. إذ تخطى عدد الوفيات جراء الوباء في هذا البلد حصيلة الوفيات في الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019، وحذر ترامب من “أسبوعين مؤلمين جدا” للبلاد.