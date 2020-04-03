مع تأييدها لعقد اجتماع لـ”أوبك+”… الكويت تشهد حدثا جديدا مع السعودية

كل الوطن- “رويترز” : أعلنت الكويت استئناف تصدير شحنات النفط الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات.

وأكد خالد الفاضل أن شحنة النفط الخام التي سيتم تصديرها، والبالغ حجمها نحو مليون برميل، سيتم تحميلها على متن ناقلة يومي السبت والأحد، وستُصدر إلى آسيا.

وفي سياق متصل، أبدى العراق تأييده لدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل لدول “أوبك +” ومجموعة من الدول الأخرى من أجل استعادة الاستقرار للسوق النفطية.

ودعت السعودية، أمس الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول “أوبك+” ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

تأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.