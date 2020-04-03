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الرئيسية » عربي ودولي » مصر تحجر على نحو 300 مصريا بينهم 13 رضيعا
مصر تحجر على نحو 300 مصريا بينهم 13 رضيعا
2020-04-03T15:21:23+03:00
2020-04-03T15:21:52+03:00عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377424
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