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تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية والعدد يرتفع إلى 171

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية والعدد يرتفع إلى 171

كل الوطن- رنيم المشهراوى: علنت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدن مختلفة في الضفة الغربية.

وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة، إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في بلدات قطنة، بدو، طولكرم وحزما، وفي القدس، مشيرا إلى أن عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا ارتفع إلى 171 إصابة.

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وأكد ملحم أن جميع المصابين تم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، لافتا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، ومشيرا إلى أنه تم إجراء أكثر من 1500 عينة فحص.

وأشارت مراسلتنا، إلى أن الإصابات الجديدة هي لمخالطين بمصابين سابقين، وأن نتائج الفحوص المخبرية  للعمال الذين قدموا أمس الخميس من إسرائيل، وعددهم 250، لم تصدر بعد.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377426

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