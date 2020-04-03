تسجيل الدخول
» » الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2039 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25.

اقرأ أيضا...

وقال المتحدث إنه من بين الإصابات، هنالك 1663 حالة نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، مشيرا إلى أن هناك 351 حالة تماثلت للشفاء.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377427

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.