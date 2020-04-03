مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض يطلق حملة للتعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

كل الوطن – فريق التحرير

وقف المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني على تنفيذ الخطة الشاملة لتعقيم مرافق ومنشآت المجمع .

وأوضح الدكتور القحطاني أن هذه الخطة تأتي في اطار إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا covid19 في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ، وذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، والدعم المستمر من المساعد للخدمات العلاجية د. علي الجمعة ، و جهودهما في تنفيذ الخطة .

ونوه الدكتور القحطاني أن “مجمع إرادة” أعد خطة في سبيل الوقاية، والعمل على التطهير في المنشآت المباني والمرافق التابعة له .

وأفاد أن فرق عمل مدربة بإشراف مختصين تقوم بتنفيذ العمل وفق الخطة .

وأوضح أنه يجري استكمال ومتابعة تنفيذ الخطة بشكل متواصل ، ومستمر .