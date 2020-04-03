تسجيل الدخول
» » مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض يطلق حملة للتعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض يطلق حملة للتعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض يطلق حملة للتعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

كل الوطن – فريق التحرير

وقف المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني على تنفيذ الخطة الشاملة لتعقيم مرافق ومنشآت المجمع .
وأوضح الدكتور القحطاني أن هذه الخطة تأتي في اطار إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا covid19 في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ، وذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، والدعم المستمر من المساعد للخدمات العلاجية د. علي الجمعة ، و جهودهما في تنفيذ الخطة .
ونوه الدكتور القحطاني أن “مجمع إرادة” أعد خطة في سبيل الوقاية، والعمل على التطهير في المنشآت المباني والمرافق التابعة له .
وأفاد أن فرق عمل مدربة بإشراف مختصين تقوم بتنفيذ العمل وفق الخطة .
وأوضح أنه يجري استكمال ومتابعة تنفيذ الخطة بشكل متواصل ، ومستمر .

WhatsApp Image 2020 04 03 at 15.27.35 - كل الوطن WhatsApp Image 2020 04 03 at 15.27.34 2 - كل الوطن WhatsApp Image 2020 04 03 at 15.27.34 1 - كل الوطن WhatsApp Image 2020 04 03 at 15.27.34 - كل الوطن WhatsApp Image 2020 04 03 at 15.27.33 - كل الوطن
اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377432

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.