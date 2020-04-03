“صحة الرياض” تواصل تعقيم وتطهير منشآتها الصحية لمواجهة covid19

كل الوطن ف- فريق التحرير

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وفي اطار إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا covid19 ، تواصل “صحة الرياض” جهودها في تنفيذ الخطة الشاملة لتعقيم المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها .

وأشار مساعد المدير العام للشؤون الهندسية في “صحة الرياض” المهندس عبد الله الغامدي ، أن “صحة الرياض” أعدت خطة في سبيل الوقاية، والعمل على التطهير في المنشآت الصحية المختلفة.

وأفاد أن فرق عمل مدربة بإشراف مختصين تقوم بتنفيذ العمل وفق الخطة، وذلك بتضافر جهود للادارة المساعدة للصحة العامة ممثلة في ادارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية ، وكذلك الادارة المساعدة للشؤون الهندسية ، منوها بمساندة هذه الجهود من البلديات في بعض المحافظات .

وأوضح أنه “تم البدء بالمراكز الصحية ، وكذلك المستشفيات، مع استكمال بقية المراكز الصحية والمرافق الصحية، وفقًا للخطة”.

حيث تواصل “صحة الرياض” جهودها الحثيثة لتجويد وتحسين مرافقها الصحية في كافة المناطق بما يحقق رضا المستفيدين من خدماتها، من خلال تطوير أقسام التعقيم بمستشفيات الرياض وتجهيزها بأحدث المواصفات العالمية؛ نظرًا لأهمية أقسام التعقيم المركزي ودورها الحيوي في مكافحة العدوى .