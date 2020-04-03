زواج الإعلامي خالد زنان ..

في سابقة ليست غريبة على أفراد المجتمع وفي وقت صعب تكتنفه جائحة صعبة وهذه الظروف الراهنة التي أصابت الأمة وتخللها الأمور الاحترازية التي اتخذتها الدولة يحفظها الله وتتمثل في الوقاية ومكافحة الوباء العالمي الذي اجتاح العالم فقد قرر الأستاذ خالد صالح زنان الذي كان موعد زواجه يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٨/١٠هـ وبالاتفاق مع والد العروس على إتمام الزواج في اليوم والتاريخ المحددة آنفاً فأتفقوا جميعاً ومن باب التيسير على أن يذهب للطائف ويأخذ زوجته دون إقامة احتفال ولا مناسبة عامة وذلك مراعاة للظروف القائمة وتماشياً مع ما تقوم به الدولة من طرق للوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وقد قام بأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية ليستطيع التنقل من جدة للطائف والعودة في نفس اليوم وذلك ليتمم ما قد أُعد له سابقاً وهو زواجه من ابنة الشيخ عبد الله بن محمد الزهراني وقد تكلل الفرح بكل سعادة وسرور حيث ظهرت معالم الفرح والسرور على محيا العروس وابوها وأمها وأخوانها.

وبمشاعر تلامس عنان السماء أبدى العريس خالد بن زنان فرحه وسعادته بإتمام نصف دينه وارتباطه بزوجة يسأل الله أن تكون عوناً له في دينه ودنياه آملاً أن تزول هذه الغمة عن الأمة وتعود الحياة لمجراها دون عناء وتعب وأن يتمم على الجميع أفراحهم وسعادتهم.

وقدم اعتذاره للجميع حيث أنه قام بدعوة الكثير من الزملاء والأصحاب والأقارب والجيران والمسؤولين من كل أطياف المجتمع لكن الظروف الراهنة حالت دون إقامة احتفال ومناسبة عامة.