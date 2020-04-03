شوارع الدمام توثّق التقيّد بتقديم منع التجول

كل الوطن – الرياض:

شهدت شوارع مدينة الدمام التزاماً تاماً مع بداية تطبيق منع التحول الذي طُبق الجمعة اثر قرار وزارة الداخلية بتقديم وقت منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحًا في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، وقابل هذا القرار تقيّد جميع الأهالي بالبقاء في منازلهم مع بداية تقديم فترة المنع، باستثناء القطاعات الحيوية المستثناة من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء هذه الفترة.

ويشمل قرار تقديم منع التجوال في الدمام كافة الأحياء والتي تم تحديدها من طريق الإمام محمد بن عبدالوهاب، الفاصل بين مدينة الدمام والظهران مروراً بطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز وحتى نقطة التقائه بطريق الميناء بدوار قصر الخليج، ومن ذات الطريق باتجاه الميناء شرقاً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك فهد، ومن ثَم باتجاه مدينة الخبر جنوبًا حتى تقطة التقائه بطريق الملك سعود ( القشلة )، ومن ثَم باتجاه حي النورس شرقًا مروراً بمعهد الدراسات البحرية حتى نهاية الحي. ويستثنى من ذلك الأحياء التابعة للظهران وهي الفاخرية، هجر، الشعلة، السمحانية، الصفاء، الفنار. ويشمل قرار تقديم منع التجول محافظة القطيف والمحدودة في وقت سابق.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الاجراءات الاحترازية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين تحقيقًا للمصلحة العامة للحد من انتشار فايروس كوفيد19، والتي أثبتت المملكة العربية السعودية من خلال هذه الأجراءات الوقائية نجاحها في إدارة الأزمات على مستوى العالم.