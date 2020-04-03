تونس.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 18 والإصابات إلى 495

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 18 بعد تسجيل 6 ضحايا جدد يوم الخميس، مشيرة إلى أن عدد المصابين في البلاد بلغ 495 مصابا.

وقالت الوزارة الصحة إنها سجلت 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا، ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا، تتوزع على 22 ولاية.

وأفادت الوزارة بأنه قد تم إخضاع 19025 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 17370 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و1655 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريح للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية للأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT