فيروس كورونا المستجد.. قائمة بالأعراض ومتى يجب طلب المساعدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– ما هي العلامات الواضحة التي تؤكد إصابتك بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؟

القائمة الرئيسية للأعراض الحادة في هذا الوقت هي في الواقع قصيرة جداً، ويمكن أن تظهر في أي وقت خلال الفترة من يومين إلى 14 يوماً بعد التعرض للفيروس، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قال خبير الأمراض المعدية الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت في ناشفيل: “نحن نؤكد على الحمى بالإضافة إلى أعراض ملحوظة في الجهاز التنفسي السفلي، كالسعال أو صعوبة في التنفس”.

القدرة على تحديد تلك الأعراض والتصرف عند الضرورة أمر بالغ الأهمية.. إليك ما تحتاج معرفته:

الحمى

يقول الخبراء إن الحمى هي علامة رئيسية. اعلم أنها ليست حمى حتى تصل درجة حرارتك إلى 100 درجة فهرنهايت على الأقل (37.7 درجة مئوية) للأطفال والبالغين.

قال الدكتور جون ويليامز، رئيس قسم الأمراض المعدية لدى الأطفال في مستشفى جامعة “بيتسبرغ” الطبي للأطفال في بيتسبرغ، إن “هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الحمى. يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة اليومية 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية)، لكنها ترتفع وتنخفض قليلاً خلال النهار بقدر نصف درجة أو درجة”.

السعال

قال شافنر إن السعال علامة رئيسية أخرى، لكنه ليس مجرد أي سعال. يجب أن يكون السعال الجاف الذي تشعر به في صدرك.

وأضاف أن السعال يكون مزعجاً، حيث يأتي من عظمة الصدر أو القفص الصدري. ويمكنك أن تلاحظ أن القصبات الهوائية ملتهبة أو متهيجة.

صعوبة في التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس مظهرا ثالثًا – وخطيرًا جدًا لـ Covid-19، ويمكن أن يحدث من تلقاء نفسه، دون سعال. يقول الخبراء إنه إذا أصبح صدرك مشدودا أو بدأت تشعر وكأنك لا تستطيع التنفس بعمق كاف للحصول على نفس جيد، فهذه علامة على أنه عليك التصرف.

بالإضافة إلى صعوبة التنفس أو ضيق التنفس، تشير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى علامات التحذير الطارئة لـ Covid-19 والتي تضم “ألما أو ضغطا مستمرا في الصدر” أو “شفاه أو وجه مزرق” – مما يشير إلى نقص الأكسجين – وأي ارتباك عقلي مفاجئ أو خمول وعدم القدرة على الاستيقاظ من النوم.

أعراض الأنفلونزا والبرد

هذه الأعراض الثلاث – الحمى والسعال وضيق التنفس – ليست علامات المرض الوحيدة التي ظهرت في حالات Covid-19.

يمكن أن تشبه العديد من الأعراض الأخرى الإنفلونزا، بما في ذلك الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي وآلام الجسم والتعب، والتي يمكن أن تكون شديدة. يمكن أن تشبه الأعراض الأخرى نزلة البرد أو الحساسية، مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس.

سيقول الخبراء على الأرجح أنك مصاب بنزلة برد أو أنفلونزا. لكن، من العلامات المحتملة على احتمال الإصابة بـ Covid-19 هو عدم تحسن أعراضك، خاصة ضيق التنفس، بعد أسبوع أو نحو ذلك، أو تفاقمت بالفعل.

أعراض غير عادية

تم تحديد أحد الأعراض الغريبة التي قد تشير إلى احتمال الإصابة بـ Covid-19 في مراحله المبكرة، من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة.

في بيان على موقعهم على الإنترنت، قالوا إن أعراض فقر الدم، أو نقص حاسة الشم، وخلل الذوق، يجب استخدامها لتحديد عدوى Covid-19 المحتملة.

من المعروف منذ فترة طويلة في الأدبيات الطبية أن فقدان الرائحة المفاجئ قد يترافق مع التهابات الجهاز التنفسي التي تسببها أنواع أخرى من الفيروسات التاجية.

وينطبق الشيء نفسه على التهاب الملتحمة، وهي حالة شديدة العدوى تُعرف أيضاً باسم العين الوردية. التهاب الملتحمة هو التهاب في الطبقة الرقيقة الشفافة من الأنسجة، التي تغطي الجزء الأبيض من العين وداخل الجفن.

تظهر التقارير الواردة من الصين وحول العالم أن حوالي 1% إلى 3% من الأشخاص المصابين بـ Covid-19 يعانون أيضاً من التهاب الملتحمة.

لكن هذا الفيروس الجديد، المعروف أيضاً باسم SARS-CoV-2، هو واحد فقط من بين العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة، لذلك لم يكن مفاجئاً للعلماء أن هذا الفيروس المكتشف حديثاً سيفعل الشيئ نفسه.

ومع ذلك، يمكن أن تكون العين الوردية أو الحمراء علامة أخرى على أنه يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كان لديك أيضاً أعراض أخرى لـ Covid-19، مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.

إذا ماذا يجب ان تفعل؟

في هذه اللحظة، فإن التوجيه الحالي – وهذا قد يتغير – هو أنه إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض البرد والأنفلونزا وهي أعراض خفيفة إلى معتدلة، فابق في المنزل وحاول السيطرة عليها، مع الراحة، الترطيب واستخدام الأدوية الخافضة للحمى، بحسب ما قال الدكتور باتريس هاريس، رئيس الجمعية الطبية الأمريكية.

لا تنطبق هذه النصيحة إذا كان عمرك يزيد عن 60 عاما، لأن أجهزة المناعة تضعف مع تقدمنا ​​في العمر، أو إذا كنت حاملاً.

من غير الواضح ما إذا كانت النساء الحوامل لديهن فرصة أكبر للإصابة بمرض شديد من فيروس كورونا، لكن مراكز السيطرة على الأمراض قالت إن النساء يعانين من تغيرات في أجسادهن أثناء الحمل قد تزيد من خطر الإصابة ببعض العدوى.

بشكل عام، تكون عدوى Covid-19 أكثر خطورة إذا كانت لديك حالات صحية كامنة، مثل مرض السكري أو أمراض الرئة المزمنة أو الربو أو قصور القلب أو أمراض القلب وفقر الدم المنجلي والسرطان (أو يخضعون للعلاج الكيميائي) وأمراض الكلى مع غسيل الكلى ومؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 40 (يعانون من السمنة المفرطة) أو اضطراب المناعة الذاتية.

لكي تكون الأمور واضحة، فأنت في خطر أكبر – حتى إذا كنت صغيراً – إذا كان لديك مشاكل صحية أساسية.

إن تاريخ السفر إلى منطقة ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد (وتزداد تلك الأجزاء من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة كل يوم) من الواضح أنه عامل رئيسي آخر في تقرير ما إذا كانت أعراضك هي Covid-19 أم لا.

كيف يتم تقييمك؟

إذا لم يكن لديك أي أعراض، فالرجاء عدم طلب إجراء اختبار أو إضافة عدد كبير من المكالمات المتراكمة في مراكز الاختبار والعيادات والمستشفيات وما شابه، حسبما يقول الخبراء.

أما الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المهمة التالية – الحمى وأي شيء متعلق بالجهاز التنفسي السفلي مثل السعال وصعوبة التنفس – فيجب أن يخضعوا للتقييم.

سي أن أن عربية