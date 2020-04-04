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د. عبدالمجيد الجلاَّل: الأمم المتحدة تتعاطى مع القضايا والمشكلات الدولية بدون أنياب!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: الأمم المتحدة تتعاطى مع القضايا والمشكلات الدولية بدون أنياب!

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تداعيات وباء كورونا ، على مستقبل المجتمعات والدول، في ظل غياب مستوى التضامن المطلوب عالميًا لمواجهته. ووصف الوباء بأنَّه أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 ، أو منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية !

وأوضح الأمين العام بأنَّ هذا الوباء غير المسبوق ، يمثل تهديدا للعالم بأسره ، وأنَّ تأثيره الاقتصادي سيؤدي إلى ركود، لعلنا لم نر مثيلا له في الماضي القريب. وحذّر العالم من مخاطر حصول اضطرابات عميقة ، وأعمال عنف متزايدة ، ونزاعات متصاعدة !

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ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التضامن ، ووضع الخلافات جانبا، مضيفاً أننا نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية ، إذا نسينا أَلاعيبُ السياسية ، وأنَّ البشرية بأسرها على المحك.

لكن الأسرة الدولية، حسب غوتيريش، لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق التضامن المطلوب ، لأن كل التدابير التي اتخذت حتى اليوم لمواجهة الوباء، قامت بها دول متطورة لحماية مواطنيها واقتصاداتها.

وقال متحسراً ، نحن بعيدون عن وجود حزمة عالمية لمساعدة الدول النامية للقضاء على المرض ، وفي نفس الوقت معالجة عواقبه الوخيمة على السكان، وعلى الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه خطر الاندثار، وعلى أولئك الذين يعيشون خارج الاقتصاد الرسمي ، والذين لم تعد لديهم أية فرصة للبقاء.

وماذا بعد !

الأمم المتحدة ، وأمينها العام ، صار بهم الحال، مجرد ظاهرة صوتية ، لا تملك أية تأثيرات إيجابية ، على واقع العالم البائس ، تمخضت أدوارها ، في القلق، والعتب ، والشكوى ، والتحذير من مخاطر محددة ، دون أن يكون لها أدوات فاعلة، تستند إليها ، للقيام بمهامها ، ومسؤولياتها الدولية .

لقد انقضَّت الدول القوية ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا الاتحادية ، على مؤسسات الأمم المتحدة ، لتعظيم مصالحها ، وفرض إراداتها، وهيمنتها ، فاستأثرت بالقرارات الدولية ، ومنعت الأمم المتحدة ، من ممارسة وظيفتها الأساس ، في حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وكانت النتيجة أن ساد العالم شريعة الغاب ، وانتشرت الصراعات والحروب ، هنا وهناك ، وغابت منظومة العدل والحق !

لذا ، لم يعد أحدٌ يلتفت أساساً إلى تصريحات غوتيريش وسواه من مسؤولي الأمم المتحدة ، فقد تمَّ إفشالهم ، لعدم إنجاز وظائفهم الدولية ، وحل مشكلات وحروب وصراعات العالم ، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ، في سورية ، واليمن، وليبيا ، والعراق !

تحذيرات غوتيريش عن مخاطر الكورونا ، وضرورة التضامن الدولي لمعالجة تداعياتها ، لن تجد أُذناً صاغية ، وستظل القوى الكبرى ، هي المتنفذة ، وصاحبة القرار ، والحلول ، ولو كانت حلولاً معوجة !

على كل حالٍ ، نحن في زمن القوى المستبدة والظالمة ، لا مكان فيها لأية مؤسسات تنشد العدل ، والحق ، والسلام ، وفي مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة.

خلاصة القول ، عالم اليوم ، تحكمه قوانين ، شبيهة ببيوت العنكبوت ، تقع فيها الطيور الصغيرة ، وتعصف بها الطيور الكبيرة !!

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377481

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