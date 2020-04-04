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الإمارات تعلن عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
الإمارات تعلن عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – واس

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم الجمعة، عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اكتشفت من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي شُخصت 1264 حالة.

وأفادت الوزارة – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية – بشفاء 12 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108 حالات في حين أعلنت عن وفاة واحدة جراء “كوفيد-19” لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاماً، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 9 وفيات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377486

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