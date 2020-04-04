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شرطة الرياض تقبض على قائد مركبة دهس رجل أمن

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
شرطة الرياض تقبض على قائد مركبة دهس رجل أمن

كل الوطن – الرياض

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على قائد مركبة قام بدهس رجل أمن ، صباح يوم الجمعة اثناء قيامه بعمله في احدى نقاط التفتيش بمدينة الرياض ، ونتج عن الحادث وفاته ( يرحمه الله ) .

وكان قائد المركبة ” كابرس ” يقود سيارته بسرعة عالية ، مما اسفر عن دهس رجل أمن ، ثم لاذ بالفرار ، فيما قام الهلال الأحمر بنقله للمستشفى ، وبعد وصوله للمستشفى ادخلا العناية المركزة ، ثم فارق الحياة .

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وقد تم القبض على قائد المركبة داخل احدى الشقق السكنية بحي لبن ، كما قبض قسم البحث والتحري بمرور الرياض على المركبة بعد ان حاول اخفاءها داخل الأحياء السكنية ، وقد قام بازالة اللوحات والتضليل بقصد اخفاء معالم المركبة عن رجال الأمن ، هذا وسيتم إحالته لجهات الاختصاص لإكمال التحقيقات معه .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377520

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