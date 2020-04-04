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إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليون والـ100 ألف

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-04T13:10:48+03:00
2020-04-04T14:00:10+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 دقيقةآخر تحديث : منذ 50 دقيقة
إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليون والـ100 ألف

حلت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألف و475 مصابا تليها إيطاليا بـ119 ألفا و827 ثم إسبانيا بـ119 ألفا و199

وحسب موقع “Worldometer” الخاص برصد تطورات الفيروس حول العالم، فإن عدد المصابين حول العالم حتى الآن بلغ مليون و117 ألفا و942 شخصا.

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وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألفا و475 مصابا، تليها إيطاليا بـ119 ألفا و827، ثم إسبانيا بـ119 ألفا و199.

وحلّت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ91 ألفا و159، تلتها الصين، موطن الفيروس، بـ81 ألفا و639 مصابا.

وتأتي بقية الدول التي تحتوي على أكثر من 10 آلاف مصاب على الشكل التالي:

فرنسا 82165، وإيران 53183، وبريطانيا 38168، وتركيا 20921، وسويسرا 19696، وبلجيكا 16770، وهولندا 15723، وكندا 12549، والنمسا 11524، وكوريا الجنوبية 10156.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس لغاية صباح السبت، 59 ألفا و201 حالة، حسب الموقع ذاته.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، في ديسمبر/ كانول الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377524

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