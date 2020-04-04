المغرب تسجل 53 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ولبنان تسجل 12إصابة

كل الوطن- متابعات:

سجلت المغرب اليوم 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 844 حالة مؤكدة، ووفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن جهة الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات بواقع 241، والرباط بـ 148 حالة، ثم مراكش بـ 139 مصابًا، مضيفةً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 59 شخصًا، فيما تم استبعاد 3182 حالة أخرى بعد التحليل المخبري.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة،إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 520 حالة بزيادة 12 حالة عن أمس، بينما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 550 فحصًا.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 17 وفاة.