د. خيريه السقاف : الهواء نقى

الخروج من المأزق انتصار على الذات

حين يكون المأزق نسيجها!..

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اليوم, أعيد قراءة الحروف

علني أسترد وقعها الذي مرَّ!!..

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لا تؤوب دون سربها إلا في الليل

اليمامة التي تنام في زاوية نافذتي!..

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هذا الوباء كمين لأبجديات ملهمة

في مخابئ المبدعين!..

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«كوفيد-19 حيث حلَّ

أخرج البشر من جلابيب أمراضهم!..

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بعض اللحظات مع النفس

ليست غير محاكمة قاسية!..

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هذا الورق المسوَّد بحبر الكلمات

قلب آمن لنبض الكلمات!..

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السارق البارع هو الخاسر الوحيد

إذ ما جناه يجلده حتى يموت!..

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محطات الوقود الخالية من المستهلكين

تشهد بنقاء الهواء!..

دكتورة خيرية السقاف

الجزيرة