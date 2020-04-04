د. خيريه السقاف : الهواء نقى

الخروج من المأزق انتصار على الذات
حين يكون المأزق نسيجها!..
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اليوم, أعيد قراءة الحروف
علني أسترد وقعها الذي مرَّ!!..
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لا تؤوب دون سربها إلا في الليل
اليمامة التي تنام في زاوية نافذتي!..
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هذا الوباء كمين لأبجديات ملهمة
في مخابئ المبدعين!..
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«كوفيد-19 حيث حلَّ
أخرج البشر من جلابيب أمراضهم!..
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بعض اللحظات مع النفس
ليست غير محاكمة قاسية!..
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هذا الورق المسوَّد بحبر الكلمات
قلب آمن لنبض الكلمات!..
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السارق البارع هو الخاسر الوحيد
إذ ما جناه يجلده حتى يموت!..
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محطات الوقود الخالية من المستهلكين
تشهد بنقاء الهواء!..
دكتورة خيرية السقاف
الجزيرة