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د. خيريه السقاف : الهواء نقى

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-04T17:50:44+03:00
2020-04-04T18:09:33+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 دقيقةآخر تحديث : منذ 19 دقيقة
د. خيريه السقاف : الهواء نقى

الخروج من المأزق انتصار على الذات

حين يكون المأزق نسيجها!..

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* * *

السارق البارع هو الخاسر الوحيد

إذ ما جناه يجلده حتى يموت!..

* * *

محطات الوقود الخالية من المستهلكين

تشهد بنقاء الهواء!..

دكتورة خيرية السقاف

الجزيرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377560

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