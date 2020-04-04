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الصحة الإماراتية: تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الصحة الإماراتية: تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، عن تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالة وتسجيل حالة وفاة لمصاب من جنسية عربية (53 عاما).

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كما أفادت بشفاء 17 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة الإماراتية على أن لبس الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواء للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، أو الذين لا يعانون منه.

المصدر: وام

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377580

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