بالأرقام.. الدول العربية الأكثر تضررا بكورونا

لا تزال دول العالم العربي بعيدة عن صدارة قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم، غير أن الوباء يواصل انتشاره فيها.

وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات، فيما لا تزال الجزائر الدولة العربية الوحيدة حيث تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ100.

ونعرض عليكم قائمة أكثر دول العالم العربي تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات:

– السعودية (2039)

– الإمارات (1264)

– الجزائر (1171)

– قطر (1075)

– مصر (985)

– المغرب (844 )

– العراق (820)

– البحرين (672)

– لبنان (508)

– تونس (495)

– الكويت (417)

– الأردن (310)

– عمان (277)

– الضفة الغربية وقطاع غزة (205)

– ليبيا (17)

– سوريا (16)

– السودان (10)

– الصومال (7)

– موريتانيا (6)

كما نعرض عليكم قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات:

– الجزائر (105)

– مصر (66)

– العراق (54)

– المغرب (50)

– السعودية (25)

– تونس (18)

– لبنان (17)

– الإمارات (9)

– الأردن (5)

– البحرين (4)

– قطر (3)

– سوريا (2)

– السودان (2)

– الكويت (1)

– عمان (1)

– الضفة الغربية وقطاع غزة (1)

– ليبيا (1)

– موريتانيا (1)

– الصومال (0).

ولا تزال اليمن الدولة العربية الوحيدة التي لم يتم الإعلان فيها بعد عن تسجيل إصابات بكورونا.

وجاءت هذه الحصيلة استنادا إلى آخر البيانات الرسمية وإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس في العالم.

المصدر: RT