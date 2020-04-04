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كورونا.. فرنسا تسجل 7560 حالة وفاة منذ 1 مارس

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-04T21:03:15+03:00
2020-04-04T21:07:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
كورونا.. فرنسا تسجل 7560 حالة وفاة منذ 1 مارس

قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، إن عدد الوفيات في البلاد بلغ 7560 وفاة منذ 1 مارس 2020، علما أن الرقم المسجل يوم الجمعة كان 6507.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.

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والجمعة، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين.

وفي السايق ذاته، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا.

وقالت بارلي إن قرابة 600 جنودي أصيبوا بفيروس كورونا، وأضافت أنهم يراقبون الوضع عن كثب وتقوم بتكييف أجهزتها لمواجهة الفيروس.

وشددت الوزيرة على أن الوضع العسكري لا يتأثر.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377599

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