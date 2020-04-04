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نائب أمير الرياض: أمر الملك سلمان سينعكس بشكل إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
نائب أمير الرياض: أمر الملك سلمان سينعكس بشكل إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

كل الوطن – واس

‎رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.

وأكد سموه في تصريح صحفي مايمثله الأمر الكريم من آثار إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد واللفتة الكريمة من الملك المفدى -أيده الله – .

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وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية ودعم الحكومة الرشيدة لأهدافه التنموية المهمة, سائلا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد في ظل قادتها خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377609

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