البنتاغون: 155 مصابا بكورونا على متن حاملة الطائرات “USS Theodore Roosevelt”

أفادت البحرية الأمريكية بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقم حاملة الطائرات “USS Theodore Roosevelt” إلى 155 حالة.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان نشرته السبت: “حتى اليوم تم خضوع 44% من أفراد طاقم USS Theodore Roosevelt لفحوص خاصة بـCOVID-19، وتم رصد 155 نتيجة إيجابية”.

وأضافت في البيان أن 1548 عسكريا، من أصل 5000 فرد في طاقم السفينة، تم إنزالهم إلى الشاطئ، بينما لم يتم نقل أي مصاب إلى المستشفى.

وأكدت قيادة البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرة، التي ترسو حاليا في قاعدة “غوام”، لا تزال تدخل ضمن القوام الخادم على الرغم من وجود مصابين بفيروس كورونا على متن السفينة.

والخميس الماضي أعلن البنتاغون أن وزير القوات البحرية، ثوماس مودلي، قرر إعفاء قائد السفينة، القبطان براد كروزييه، من منصبه، بعد أن بعث رسالة شديدة اللهجة إلى قيادته تحدث فيها عن إصابة أكثر من 100 شخص على متن حاملة الطائرات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات أشد لحماية الطاقم.

وتسربت هذه الرسالة إلى وسائل الإعلام مما أثار انتقادات لكورزييه من قبل البنتاغون، فيما أصبحت إقالته من المواضيع الأكثر تداولا كونه يحظى بدعم كبير من قبل العسكريين والمواطنين العاديين في ظل هذا الخلاف.

المصدر: وكالات