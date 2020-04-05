دعوى قضائية ضد حياة الفهد لمنع دخولها مصر

كل الوطن- وكالات:

أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

وذلك بعد أن تسببت تصريحات حياة الفهد التي أدلت بها في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية بحالة من الغضب على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تطاولت من تُدعى حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، بطرد الوافدين من الأراضي الكويتية، ‫وعدم علاجهم.

كانت حياة الفهد، قد قالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “أزمة وتعدي” عبر قناة “ATV”، إن الأمر لو كان بيدها لرمت هؤلاء الوافدين في الصحراء، مضيفة: “احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون”