القاهرة – د ب أ : أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و200 ألف حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و203 آلاف حالة حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من الربع مليون شخص.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 64 ألفا و743 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وسويسرا.

وتجاوزت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 311 ألف إصابة إلى جانب 8454 وفاة. وسجلت إسبانيا 126 ألف إصابة ونحو 12 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا 125 ألف إصابة وأكثر من 15 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و669 إصابة و3329 وفاة.