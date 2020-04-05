فيديو يجتاح الإنترنت يقدم طريقة ضارة لغسل الفواكه والخضروات في زمن كورونا

نشر طبيب مقطع فيديو اجتاح الإنترنت حول كيفية غسل الفواكه والخضروات بالماء والصابون، لكن علماء التغذية كشفوا أنه ليس من الجيد فعل ذلك أثناء تفشي وباء COVID-19.

وقال بنجامين تشابمان، الأستاذ وأخصائي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا، في تصريح لموقع “لايف ساينس”: “لقد عرفنا منذ 60 عاما أن هناك مشكلات سمية بشأن استهلاك صابون الأطباق المنزلي .. إن شرب صابون الأطباق أو تناوله يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، وإلى اضطراب في المعدة، إنه ليس مركبا صممت معدتنا للتعامل معه”.

وأضاف تشابمان: “بدلا من ذلك، يجب على الناس غسل المنتجات كما يفعلون عادة، بالماء البارد”.

ونشر الدكتور جيفري فانوينغن، الذي يعمل في عيادة خاصة في غراند رابيدز في ميشيغان، مقطع فيديو على “يوتيوب” في 24 مارس. ومنذ ذلك الحين، تمت مشاهدته أكثر من 21 مليون مرة.

وفي الفيديو، ينصح الدكتور فانوينغن الناس بقضاء أقل وقت ممكن في محل البقالة قدر الإمكان، ومسح عربات التسوق بالمطهرات، والتسوق بدلا ممن هم أكبر من 60 عاما، حيث قد يكون لديهم خطر أعلى للإصابة بمرض شديد من COVID-19، وفقا لمراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض (CDC).

لكنه في المقابل قدم نصيحة غير صحيحة علميا. حيث أنه على سبيل المثال، نصح بالحفاظ على المشتريات الجديدة في مرآب أو شرفة لمدة ثلاثة أيام على الأقل، إن أمكن. (وفي وقت لاحق، في مقابلته مع “لايف ساينس”، قال فانوينغن إن هذا لا ينطبق على البضائع المبردة أو المجمدة)، ثم، تطهير أو التخلص من الحاويات التي تم شراؤها من المتجر، استنادا إلى ما كشفته دراسة حديثة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine فإن الفيروس يمكن أن يبقى على الورق المقوى لمدة 24 ساعة والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 72 ساعة.

لكن تشابمان قال إن عزل وتعقيم حاويات الطعام قبل وضعها في الثلاجة أو غرفة المؤن ليست عملية ضرورية.

وأضاف: “ليس لدينا أي دليل على أن المواد الغذائية أو عبوات المواد الغذائية هي وسائل نقل فيروسات التاجية”.

وقال تشابمان فيما يتعلق باقتراح فانوينغن، إنه “لا يعتمد على أي أساس علمي”. وتابع قائلا إن أفضل طريقة للتعامل مع المشتريات الجديدة مثل الفواكه والخضروات، هي غسل اليدين بالصابون والماء أو استخدام مطهر اليدين بعد ترتيبها في أماكنها، “ولا يعني أن غسل اليدين أمر سحري، ولكنه فعال كما تقترح العديد من الدراسات”.

وقال دونالد شافنر، المتخصص في علوم الغذاء والأستاذ المتميز في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، إن تنظيف اليدين أمر أساسي بعد العودة من المتجر، موضحا: “وإذا كنت لا تزال تشعر بالقلق بعد أن تضع جميع المنتجات في أماكنها الخاصة، اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين”، وأشار إلى ضرورة تنظيف اليدين أيضا قبل تحضير الوجبة وقبل الأكل.

في الفيديو، يقترح فانوينغن نقع المنتجات في الماء والصابون، ثم غسلها لمدة 20 ثانية. لكن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل تهيج الجهاز الهضمي المعتدل مع الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA): “يجب على المستهلكين عدم غسل الفواكه والخضروات بمنظفات أو صابون .. هذه المنتجات غير معتمدة أو مصنفة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدامها في الأطعمة. يمكنك تناول بقايا الصابون أو المنظفات الممتصة في المنتج”.

وعلى الرغم من عدم ذكرها في الفيديو، إلا أن الإنترنت يعج بنصائح أخرى غير علمية، مثل استخدام محلول مبيض مخفف أو عصير الليمون أو الخل لغسل المنتجات أثناء تفشي COVID-19.

وقال تشابمان: “مرة أخرى، لا يوجد دليل علمي على أن أيا من هذه الأعمال مفيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول مادة التبييض أمر خطير.

وتابع: “علاوة على ذلك، لا يوجد دليل على أن صابون الخضار يمكن أن يدمر COVID-19، أو أي فيروس آخر من هذا القبيل، حيث لا توجد دراسات علمية تؤكد ذلك”.

وأكد: “غسل الفواكه والخضروات الطازجة بالماء البارد الجاري قد يزيل ما بين 90% إلى 99% من الفيروسات الموجود عليها”.

المصدر: لايف ساينس