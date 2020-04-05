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السودان.. الجيش ينفي وجود شبهات لأيّ إنقلاب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
السودان.. الجيش ينفي وجود شبهات لأيّ إنقلاب

نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، وجود أي شبهات أو قرائن لأي انقلاب داخل صفوفها.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن، عامر محمد الحسن، هدوء الأحوال في البلاد، مشددا على أنه لا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.

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وأوضح عامر أن ما تم تداوله هو إشاعة ضارة بأمن المجتمع، مشيرا الى ان خطط القوات المسلحة المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادها، مضيفا: “نطمئن الشعب السوداني على سلامة الأوضاع واستتباب الأمن من جانبنا”.

وكان الجيش السوداني، أعلن في 15 يناير الماضي، عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين من الجيش السوداني خلال محاولة القضاء على تمرد بعض منتسبي جهاز المخابرات السوداني، وأكد أن “المنظومة الأمنية ستظل متماسكة وعصية على كل متربص بها”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377733

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