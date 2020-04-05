تسجيل الدخول
» » ولادة أول طفل لأم متعافية من كورونا في مصر

ولادة أول طفل لأم متعافية من كورونا في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
ولادة أول طفل لأم متعافية من كورونا في مصر

سجلت مصر، اليوم الأحد، أول حالة ولادة لطفل من أم متعافية من فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ونجح فريق طبي برئاسة الدكتور رضا النجار بإجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أصيبت سابقا بفيروس كورونا، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وإدارة مستشفى الغردقة العام.

اقرأ أيضا...

واتبع الفريق الطبي الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية، حيث ارتدى بدلات العزل الصفراء اللون، وطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية في إجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع التزامه بمعايير مكافحة العدوى وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

وكشف الدكتور رضا النجار أن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، وكانت تحت الحجر الصحي لمدة 9 أيام بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقد تعافت، مؤكدا أن الأم والطفل بصحة جيدة، وتم عزل الطفل عن والدته، كما تم أخذ عينة منه لتحليلها والتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377743

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.