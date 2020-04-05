الكرملين: روسيا لم تؤيد فسخ اتفاقية “أوبك+” وتتطلع إلى عملية تفاوض بناءة

كل الوطن- وكالات : أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن روسيا لم تؤيد فسخ اتفاقية “أوبك+” وموسكو والرئيس الروسي بوتين يتطلعان إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن.

وقال بيسكوف خلال برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا 24”: “روسيا لم تكن من أنصار وقف العمل باتفاقية أوبك+، الرئيس بوتين والجانب الروسي بشكل عام يتطلع إلى عملية تفاوض بناءة، وهي أمر لا بديل له لتحقيق توازن سوق مصادر الطاقة”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول “أوبك +” من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة “أوبك” في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.