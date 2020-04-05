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“هدف”يودع مبلغ 446 مليون ريال سعودي كإعانات للمستفيدين من برامج البحث عن العمل وصعوبة العمل

كل الوطن- فريق التحرير
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
“هدف”يودع مبلغ 446 مليون ريال سعودي كإعانات للمستفيدين من برامج البحث عن العمل وصعوبة العمل
كل الوطن- رنيم المشهراوى:  خصص صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية “هدف”، مبلغ 446 مليون ريال سعودي كإعانات للمستفيدين من برامج البحث عن العمل وصعوبة العمل.

وأودع الصندوق اليوم الأحد، المبلغ المخصص في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في البرامج وذلك عن شهر مارس/ آذار 2020.

وبحسب بيان الصندوق والذي نشره موقع “مباشر السعودية” بلغ عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل حوالي 156.45 ألف مستفيد، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 137.89 ألف مستفيد في البلاد.

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ونوه الصندوق في بيانه إلى أن عدد من التحقوا بسوق العمل الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر مارس/ آذار من هذا العام بلغ حوالي 6.77 ألف مستفيد، منهم 4.14 ألف من الإناث و2.63 ألف من الذكور.

ويقوم الصندوق “هدف” بإطلاق برامج محفزة للتوطين بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال عقد لقاءات وظيفية في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377760

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