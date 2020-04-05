موقع لبناني يكشف معلومات بشأن مقتل قيادي في “حزب الله”

كل الوطن- وكالات – ار تى : ذكر موقع “لبنان 24″، الأحد، أن الترجيحات حول مقتل العضو في “حزب الله” اللبناني، علي محمد يونس، تنفي أن تكون لإسرائيل أي علاقة بالموضوع.

وأورد الموقع أن جريمة القتل ليست مرتبطة باغتيال العميل السابق لإسرائيل أنطوان الحايك، الذي تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين في 22 مارس الماضي.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة تأكيدها أن “حزب الله” “لم يسرب أو يتبنى أي رواية رسمية حول مقتل عنصره، لافتة إلى أن يونس ليس قياديا في الحزب، وكان يؤدي مهمة خلال عمله الحزبي عندما تعرض لإطلاق نار من شخص آخر من بلدة كفرملكي، جنوب لبنان”.

ووفق المصادر، فإن عمل يونس يندرج ضمن إطار العمل الأمني لكنه غير مرتبط بملاحقة العملاء، بل بملاحقة المخلين بالأمن الاجتماعي كالسرقة وغيرها.

ولفتت المصادر إلى أن “حزب الله” اعتقل منفذ الجريمة، إثر العثور عليه جريحا إلى جانب الطريق عند أطراف بلدة زوطر جنوب لبنان.

المصدر: لبنان 24