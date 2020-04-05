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فيروز تظهر في تسجيل جديد في زمن كارثة كورونا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377771
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