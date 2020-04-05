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بالفيديو.. تعرف على أغرب طريقة للتعقيم من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمالا في مدينة بريلي الهندية يجلسون على الأرض، في حين يقوم أشخاص يرتدون ملابس وقائية بتعقيمهم بالمواد المطهرة.

وأثار الفيديو غضبا شديدا في الهند، إذ وصفه النشطاء بالمعاملة “اللاإنسانية”.

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وتعليقا على هذا الفيديو، قال مدير المنطقة نيتيش كومار إن الشرطة أمرت بتعقيم الأشخاص المتواجدين في محطة للحافلات، وتطهير واجهات المتاجر بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضاف أن الشرطة طلبت منهم أيضا تطهير بعض الأشخاص الذين تجمعوا هناك وتم رشهم، مشيرا إلى أنه لم يكن عليهم فعل ذلك.

والهند هي الأكثر تضررا من المرض في جنوب آسيا إذ بلغ عدد الحالات فيها حوالي 2902، توفى منها 68.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377777

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