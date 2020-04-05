رئيسة وزراء نيوزيلندا: المخالفين لحظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا حمقى

ملبورن/ الأناضول : وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الأحد، المخالفين لحظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بـ”الحمقى”.

وأفادت أرديرن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة ويلينغتون، بأنها تفتخر بالمواطنين الذين يلتزمون بحظر التجوال الجزئي في البلاد.

وأردفت: “أيضا بعض الأشخاص يخالفون القوانين (الحظر)، هؤلاء يمكنني وصفهم بكل لطف بالحمقى”.

من جهة أخرى، قال مدير عام وزارة الصحة، أشلي بلومفيد، خلال نفس المؤتمر، أن إصابات كورونا بلغت 1039، مقابل حالة وفاة واحدة، بينما تعافى من الفيروس 156 شخصا.

وأضاف بلومفيد، أن نيوزيلندا في وضع جيد مقارنة مع باقي الدول الأخرى، جراء التدابير الاستباقية التي اتخذتها.

وتابع: “الإصابات والوفيات منخفضة جدا مقارنة مع باقي الدول، تدابير إغلاق الحدود وحظر التجوال كانت فعالة”.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، فرضت نيوزيلندا حظر تجوال جزئي بعموم البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و213 ألفا، توفي منهم أكثر من 65 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 253 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.