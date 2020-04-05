ارتفاع قوي في أسعار النفط بعد دعوة المملكة لاجتماع عاجل لـ (أوبك +)

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار بما يوازي 33 بالمئة إلى 32.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.62 دولار، أو 33 بالمئة إلى 26.93 دولار.

ويضع ذلك برنت على الطريق نحو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق.