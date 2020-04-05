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ارتفاع قوي في أسعار النفط بعد دعوة المملكة لاجتماع عاجل لـ (أوبك +)

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
ارتفاع قوي في أسعار النفط بعد دعوة المملكة لاجتماع عاجل لـ (أوبك +)

كل الوطن- وكالات:  ارتفعت أسعار النفط بشكل قياسي، اليوم الخميس، بعد قرار المملكة العربية السعودية دعوة دول “أوبك +” لاجتماع عاجل، للاتفاق على سقف للإنتاج. وقفزت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة، في طريقها إلى أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار بما يوازي 33 بالمئة إلى 32.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.62 دولار، أو 33 بالمئة إلى 26.93 دولار.
ويضع ذلك برنت على الطريق نحو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377800

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