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الرئيسية » عربي ودولي » وزارة الحج تشرف على مغادرة 366 معتمراً من الجنسية التركية إلى بلادهم…بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورورنا
وزارة الحج تشرف على مغادرة 366 معتمراً من الجنسية التركية إلى بلادهم…بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورورنا
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377803
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