شاهد.. محمد صلاح يحافظ على لياقته داخل الحجر المنزلي رفقة ابنته

شارك النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي متابعيه بمقطع فيديو جديد له من داخل العزل الصحي المنزلي مع ابنته مكة، وهو يقوم بتمارين اللياقة للحفاظ على مستواه الفني.

وظهر صلاح في حديقة منزله بإنجلترا مع طفلته وهما يلعبان، ومن ثم قيامه ببعض التمارين عن طريق حملها.



وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت إيقاف البطولة حتى 30 أبريل، قبل أن تعود وتمدد التعليق لأجل غير مسمى، في ظل تفشي فيروس كورونا، وعدم وضوح ما إذا كانت حالات الإصابة ستتناقص في المستقبل القريب، وتتحسن الظروف الصحية في البلاد.

المصدر: “حساب صلاح على إنستغرام”