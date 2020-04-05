وفاة رئيس وزراء ليبيا الاسبق محمود جبريل بكورونا

أفادت تقارير ليبية ، اليوم الأحد، بوفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق، زعيم حزب “تحالف القوى الوطنية”، محمود جبريل، في القاهرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن جبريل، الذي كان في عمر الـ 69 توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية بعد أيام من إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن جبريل توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت التقارير المصرية إن جبريل كان يعاني من مشكلات في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي 26 من مارس الماضي، أعلن “تحالف القوى الوطنية”، عن إصابة جبريل بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص طبي أعطى نتيجة إيجابية.

وتولى جبريل منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس بعد إسقاط نظام معمر القذافي، منذ 5 مارس 2011 وحتى 23 أكتوبر 2011.

وكالات