الجزائر تعلن تسجيل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كى الوطن – الرياض

أعلنت الصحة الجزائرية، مساء الأحد عن تسجيل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا عبر 11 إقليم ، ليرتفع إجمالي الوفيات في الجزائر الى 152حالة منذ بداية إنتشار الفيروس.

وأحصت الصحة الجزائرية 69 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة الأخيرة ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1320 حالة، فيما تماثلت 90 حالة للشفاء.

وقال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، أن 626 حالة تخضع للعلاج ببروتوكول ” كلوروكين “، الذي أعطى نتائج إيجابية و مرضية جدا، غير أنه صارح الجزائريين بأن حالات الإصابة بالفيروس سترتفع بوتيرة مخيفة خلال الأيام القادمة، ما يستدعي الإحترام الكامل للقواعد الصحية

من جهة أخرى، إستلمت الجزائر اليوم طلبية من التجهيزات و المواد الطبية قادمة من الصين على متن طائرتين عسكريتين، و تشمل الطلبية ، اجهزة للكشف المبكر عن فيروس كورونا و الملايين من الكمامات و الأقنعة و الألبسة الخاصة بالأطباء .