الصومال: اغتصاب طفلتين يثير غضبا

كل الوطن – متابعات:

أثارت حادثة اغتصاب طفلتين تبلغان من العمر ثلاث وأربع سنوات، غضبا واسعا في الصومال.

وبحسب ما نقلت “بي بي سي” عن والدي الفتاتين، وهما ابنتا عمومة، أنهما كانتا عائدتين إلى المنزل من المدرسة بالقرب من العاصمة مقديشو.

واعترض رجال طريق الطفلتين وأخذوهما بعيدا واعتدوا عليهما جنسيا، الأربعاء.

وقامت العائلات بتفتيش المنطقة بحثا عن الطفلتين في يأس، وعثروا عليهما بمفردهما في اليوم التالي.

وقال الطبيب المسؤول عن المستشفى حيث يتم علاج الطفلتين إنهما بحاجة إلى تدخل جراحي معقد.

من جانبها، أدانت الحكومة الصومالية اختطاف واغتصاب الطفلتين. وكشف مسؤول صومالي عن اعتقالات عدة لمشتبه بهم بعد الإبلاغ عن الاعتداء.

ونظرا لأن الفتاتين في الثالثة والرابعة من العمر، فقد زادت الصدمة في الصومال، الذي يشهد تزايدا بحوادث الاغتصاب خلال السنوات الأخيرة. وفق ما قاله ويل روس، محرر “بي بي سي وورلد سيرفيس أفريقيا”

ويضيف روس إن “مثل هذه الجرائم المروعة يُعتقد أنها تحدث منذ فترة طويلة، لكن الناس أصبحوا الآن أكثر وعيا بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من أجل إحداث تغيير”.