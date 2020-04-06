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انتحار طبيب فريق بالدوري الفرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
انتحار طبيب فريق بالدوري الفرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات

أعلنت تقارير صحفية اليوم الأحد أن طبيبا يشتغل مع فريق رينس الفرنسي أقدم على الانتحار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “لوباريزيان” خبر وفاة طبيب فريق رينس برنار غونزاليس، الذي يبلغ من العمر 60 عاما عن عمدة المدينة أرنو روبيناي.

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وأشارت التقارير بأن نادي رينس الذي يلعب في دوري الفرنسي الممتاز، لم يكن لديه أدنى معلومة عن مسألة انتحار الطبيب ولا عن إصابته بفيروس كوفيد-19.

وأدى انتشار وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة الرياضية كافة في معظم دول العالم كما كان سبباً بإلغاء العديد من الأحداث الرياضية.

ويجتاح فيروس كورونا القاتل أغلب دول القارات الخمس منذ خروجه من الصين، حيث ارتفع إجمالي عدد المصابين في العالم حتى اليوم إلى ما يقارب مليونا و230 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أزيد من 67 ألفا، وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا من الوباء تليها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377839

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