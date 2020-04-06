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إليزابيث تطالب دول العالم بالتكاتف لمواجهة فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
إليزابيث تطالب دول العالم بالتكاتف لمواجهة فيروس كورونا

كل الوطن – واس

طالبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دول العالم بالتكاتف من أجل تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) .

وقالت في خطاب الليلة: “لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنتجاوزها، نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس”.

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وأشارت إلى أن التاريخ سيذكر الجهود التي بذلت في سبيل الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، مقدمة الشكر للطواقم الطبية التي تواجهه وتكافحه.

وأعربت الملكة إليزابيث عن أملها في تجاوز الأزمة ليشعر البريطانيون بالفخر في المستقبل حينما يتذكرون كيف واجهوا هذا الخطر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377842

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