الكويت تسجل 109 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية 109 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد في الكويت إلى 665 حالةً، 20 حالة منها تتلقى العلاج في العناية المركزة.