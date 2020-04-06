تسجيل الدخول
» » الكويت تسجل 109 حالات إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 109 حالات إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-06T12:36:46+03:00
2020-04-06T14:34:50+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الكويت تسجل 109 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية 109 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد في الكويت إلى 665 حالةً، 20 حالة منها تتلقى العلاج في العناية المركزة.

اقرأ أيضا...
كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377862

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.