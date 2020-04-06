مرتبطة بالألعاب الإلكترونية.. تويتر يطلق حملة توعية في المملكة

كل الوطن – الرياض:

أطلق “تويتر” حملة توعوية بعنوان #دايماالعبهاصح تركز على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية لمجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الصحة البدنية والذهنية لهواة الألعاب الإلكترونية خلال الظروف الراهنة والتي تستلزم قضاء معظم الوقت داخل المنزل. كما تركز الحملة على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن لدى هواة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولا تزال الألعاب الإلكترونية تشكل موضوعاً رئيسياً للمحادثات على تويتر، ففي عام 2019 سجّل “تويتر” أكثر من 1.2 مليار تغريدة حول الألعاب الإلكترونية أي ما يعادل زيادة سنوية تقارب 20%. وكانت الوسوم المرتبطة بالألعاب العام الماضي من بين الأكثر استخداماً على صعيد المملكة العربية السعودية. وأطلقت Groupm مؤخراً دراسة جديدة حول الأشخاص المهتمين بالألعاب على تويتر. وكشفت الدراسة التي أجريت عبر الإنترنت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، عن رؤى رئيسية في سلوكيات وآراء المشاركين. وبينت النتائج الرئيسية أن أهم أسباب استخدام تويتر بالنسبة للمشاركين في الدراسة يتمثل في مواكبة إصدارات الألعاب الجديدة، وإيجاد مراجعات لها، ومشاركة النصائح والحيل والتعليمات بالاضافة إلى الاطلاع على أحدث أخبار الألعاب. وكشفت الدراسة أيضاً أن 86٪ من المشاركين يمارسون اللعب في المنزل، وفي المتوسط، يقضي معظمهم ما بين 30 دقيقة إلى ساعة في جلسة اللعب الواحدةيو، فيما اتفق 53٪ على أن ألعاب الفيديو هي طريقة جيدة للاسترخاء والراحة.

وتعليقاً عن الحملة الجديدة، قالت كندة إبراهيم، مدير الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تويتر: “شكلت الألعاب الإلكترونية واحدة من المحادثات الرئيسية على منصة تويتر في السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق أردنا المساهمة في معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على الصحة في هذا المجتمع الرقمي . فمن خلال زيادة رفع مستوىم وعي الناس حول أبرز الأساليب التي يمكن لهواة الألعاب اتباعها للحفاظ على صحتهم بشكل عام، نأمل بأن ندعم الحوار الهادف لدى الأشخاص حول سبل حماية الصحة من خلال التطرق إلى اهتماماتهم وتقديم الدعم والمساعدة للآخرين لا سيما في ظل الأوقات العصيبة التي نمر بها حالياً. واليوم، وبعد أن أصبح التباعد الاجتماعي والبدني من الضرورات اليومية في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة، تبرز أهمية التركيز على تعزيز الصحة الذهنية والبدنية للأشخاص.”

وعليه، تعاون “تويتر” مع 6 من أبرز هواة الألعاب الإلكترونية في المنطقة هم: سعد السماري (@Saad_Alsmari) وجعفر الموسى (@MrJafarSmith) وعمرو نصوحي (@Nsoo7y) ويوسف حناوي (@Bo3omar22) وعبدالعزيز الصميلي ((@AzizSamily، وأحمد الدوسري (@Ahmedowsari ). وأطلق اللاعبون الحملة يوم أمس حيث ستشمل المرحلة الأولى من =الحملة تحدي بدني مشوق عبر BoxVR، بينما يتنافس اثنان في تحدي تمارين الضغط. وتبدأ المرحلة الأولى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم 6 أبريل بتوقيت السعودية.

ويتبع التحدي البدني، حواراً عبر تويتر بين اللاعبين واستشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل (@AlaqeelMe) لمناقشة أبرز مواضيع الحفاظ على الصحة لدى مجتمع محبي الألعاب. ويدير الحوار محمد البسيمي (@Albsimi) مؤسس موقع (@TrueGaming) تحت الوسم #دايماالعبهاصح في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء 7 أبريل.

بدوره، قال الدكتور مشعل العقيل أستاذ مساعد واستشاري الطب النفسي: “هناك جوانب إيجابية وسلبية للألعاب الإلكترونية ونحتاج الى التوازن والالتزام ببعض الضوابط حتى نصل الى الهدف الإيجابي والتقليل من الجانب السلبي. ليس من الصحيح التعامل مع الألعاب الالكترونية بأسلوب الأبيض أو الأسود وهو مانراه في بعض الأحيان. فقد وجدت دراسات بأن ألعاب الفيديو تساعد في تحسين القدرة على الانتباه وتقليل التشتت واليقظة وعسر القراءة، كما أنها تساعد في تطوير المهارات الحركية الدقيقة والتحليل السريع. من الجميل رؤية مثل هذه المبادرات التي تشجع الناس على الانتباه لسلامتهم النفسية عند ممارسة الألعاب الإلكترونية. نتمنى رفع الوعي في مجتمع الألعاب الذي له جماهيرية كبيرة على تويتر وخاصة في المملكة“.

دراسة جديدة: 54٪ من السعوديين المهتمين بالألعاب على تويتر يقرون أن ألعاب الفيديو تساعد على تطوير مهارات صنع القرار وحل المشكلات بشكل أفضل

وأظهرت دراسة Groupm اتفاق 54٪ من المشاركين في المملكة العربية السعودية على أن ألعاب الفيديو تساعد على تطوير مهارات صنع القرار وحل المشكلات بشكل أفضل، فيما أثنى 58٪ على الجانب الاجتماعي للألعاب، وكشفوا عن ممارستهم ألعاب الفيديو بشكل عام مع لاعبين آخرين عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 52 ٪ من المشاركين أنهم تابعوا حسابات أخرى مهتمة بالألعاب على تويتر، الأمر الذي يؤكد على دور المنصة في ربط الأشخاص في مجتمع الألعاب مع بعضهم البعض.

وتعليقًا على الحملة، قال سعد السمري، مؤسس Multicreators وصانع محتوى الألعاب: “أسهم انفتاح منصة تويتر في جمع هواة الألعاب من المنطقة معاً لخوض أفضل المحادثات حول الألعاب عبر الإنترنت. وتعد الألعاب الإلكترونية تجربة اجتماعية، خاصة عند ممارستها بين لاعبين متعددين، ونتمنى أن نتمكن من تحفيز زملائنا اللاعبين للتركيز على أفضل الممارسات الصحيّة أثناء اللعبخاصة خلال هذا الوقت”.

ويمكن للأشخاص الإنضمام للمحادثة حول الحملة من خلال مشاركة أسئلتهم والنصائح والتجارب الشخصية باستخدام الوسم #دايماالعبهاصح خلال الجلسة الحوارية أو بعدها.