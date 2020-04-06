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ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 76 حالة في المغرب

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-06T13:23:47+03:00
2020-04-06T14:37:38+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 76 حالة في المغرب

الرباط – د ب أ :

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 76 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع “هسبريس”الإلكتروني المغربي ، إلى تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في المغرب إلى 1113حالة.

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ولفتت إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 3954 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 76 حالة .

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377879

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