ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 76 حالة في المغرب

الرباط – د ب أ :

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 76 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع “هسبريس”الإلكتروني المغربي ، إلى تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في المغرب إلى 1113حالة.

ولفتت إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 3954 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 76 حالة .

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.