تسجيل الدخول
» » » مستشفى “القويعية” يوضح حقيقة نقل حالات مصابة بكورونا.. وتصدر بيانا تفصيليًا

مستشفى “القويعية” يوضح حقيقة نقل حالات مصابة بكورونا.. وتصدر بيانا تفصيليًا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-06T13:18:52+03:00
2020-04-06T14:34:47+03:00
أخبار المناطقكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
مستشفى “القويعية” يوضح حقيقة نقل حالات مصابة بكورونا.. وتصدر بيانا تفصيليًا

كل الوطن – متابعات

أكدت مستشفى القويعية العام، أن مقطع الفيديو المتداول عن حالاتٍ لمجموعة من الأشخاص مصابين بفيروس كورونا ” غير صحيح ” .
وقالت إدارة المستشفى، في بيان لها: ” إشارة للمقطع المتداول بشأن نقل حالات مصابة بفيروس كورونا لقرى تابعة لمحافظة القويعية؛ فنؤكد عدم صحة المقطع المذكور، ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم تداول مثل تلك الشائعات ” .

وتداول نشطاء التواصل مقطع فيديو لعدد من مركبات الإسعاف، تنقل حالات مصابة بفيروس كورونا ومخالطة لمصابين في إحدى القرى التابعة للقويعية، ويتم نقلهم للحجر الصحي، وهو الأمر الذي أكد المستشفى عدم صحته.

اقرأ أيضا...
كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377880

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.