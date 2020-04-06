مستشفى “القويعية” يوضح حقيقة نقل حالات مصابة بكورونا.. وتصدر بيانا تفصيليًا

كل الوطن – متابعات

أكدت مستشفى القويعية العام، أن مقطع الفيديو المتداول عن حالاتٍ لمجموعة من الأشخاص مصابين بفيروس كورونا ” غير صحيح ” .

وقالت إدارة المستشفى، في بيان لها: ” إشارة للمقطع المتداول بشأن نقل حالات مصابة بفيروس كورونا لقرى تابعة لمحافظة القويعية؛ فنؤكد عدم صحة المقطع المذكور، ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم تداول مثل تلك الشائعات ” .

وتداول نشطاء التواصل مقطع فيديو لعدد من مركبات الإسعاف، تنقل حالات مصابة بفيروس كورونا ومخالطة لمصابين في إحدى القرى التابعة للقويعية، ويتم نقلهم للحجر الصحي، وهو الأمر الذي أكد المستشفى عدم صحته.