تسجيل الدخول
» » تسجيل 637 وفاة جديدة في إسبانيا جراء كورونا

تسجيل 637 وفاة جديدة في إسبانيا جراء كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-06T13:28:18+03:00
2020-04-06T14:34:46+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
تسجيل 637 وفاة جديدة في إسبانيا جراء كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13055.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 135032 بعد أن كانت 130759 حالة أمس الأحد، أي بواقع 4273 إصابة جديدة.

اقرأ أيضا...

وعلى الرغم من أن إسبانيا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بعد إيطاليا، إلا أن عدد حالات الوفاة اليومية استمر في الانخفاض منذ يوم الخميس الماضي الذي سجلت فيه 950 حالة وفاة.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا.

المصدر: وكالات

كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377890

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.